Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 15:58

Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ

Экс-нардеп Килинкаров: санкции США против соратников Зеленского приблизят мир

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Санкции США против соратников президента Украины Владимира Зеленского могут стать действенным механизмом для сдвига мирного процесса по урегулированию кризиса с мертвой точки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп способен таким образом повлиять на позицию Киева, который не заинтересован в завершении конфликта.

Я думаю у Трампа в результате переговорного процесса сформировалось мнение, что Зеленский не хочет завершать конфликт. Это абсолютно соответствует действительности, потому что такой итог невыгоден украинскому президенту и его окружению. Они научились жить в условиях военных действий, поэтому не хотят завершения конфликта. Я не знаю, какой будет реакция Трампа, но думаю действенным механизмом была бы справедливая санкционная политика в отношении ближайшего окружения Зеленского. Тем более на фоне коррупционного скандала и разворовывания денег западных партнеров это было бы вполне логично. Возможно, скоро он перейдет к этим шагам, — высказался Килинкаров.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
В МИД России ответили на угрозы Британии о перехвате судов
Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области
Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января
Названа главная версия смерти экс-главы «Уралкалия» на Кипре
На Урале арестовали Кота по делу об убийстве друга с пакетом на голове
«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии
«Крашеные крысы»: депутат о премьере третьего «Аватара»
В России хотят отпускать ветеринарные успокоительные по рецепту
Признание министра обороны Украины о ВСУ напугало Запад
Дипломат рассказал о посреднической роли России в переговорах Ирана и США
Одна страна может стать крупным центром производства машин УАЗ
Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»
Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни
Депутат рассказал, обсуждают ли в Госдуме новую пенсионную реформу
Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ
В Эстонии и Латвии поддержали идею Каллас «начать пить»
Автобус с пассажирами опрокинулся в российском регионе
СК попросит отправить на лечение бросившего ребенка в Шереметьево мужчину
Политолог нашел необычное объяснение массовым протестам в США
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.