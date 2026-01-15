Раскрыто, как Трамп может надавить на Зеленского ради заключения мира с РФ Экс-нардеп Килинкаров: санкции США против соратников Зеленского приблизят мир

Санкции США против соратников президента Украины Владимира Зеленского могут стать действенным механизмом для сдвига мирного процесса по урегулированию кризиса с мертвой точки, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп способен таким образом повлиять на позицию Киева, который не заинтересован в завершении конфликта.

Я думаю у Трампа в результате переговорного процесса сформировалось мнение, что Зеленский не хочет завершать конфликт. Это абсолютно соответствует действительности, потому что такой итог невыгоден украинскому президенту и его окружению. Они научились жить в условиях военных действий, поэтому не хотят завершения конфликта. Я не знаю, какой будет реакция Трампа, но думаю действенным механизмом была бы справедливая санкционная политика в отношении ближайшего окружения Зеленского. Тем более на фоне коррупционного скандала и разворовывания денег западных партнеров это было бы вполне логично. Возможно, скоро он перейдет к этим шагам, — высказался Килинкаров.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.