16 января 2026 в 15:37

Диетолог предупредила о смертельной опасности горячих и острых блюд

Врач Павлюк: горячая и острая еда повышает риск развития онкологических болезней

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Горячие и острые блюда повышают риск развития онкологических заболеваний, заявила «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. Дело в том, что чрезмерно высокая температура пищи повреждает слизистые оболочки. Их постоянное травмирование чревато мутациями на клеточном уровне.

Пища, когда мы ее проглатываем, проходит по пищеводу, и весь удар приходится на него. Так мы получаем термическое воздействие на ткани организма, то есть повреждаем их. Со временем это чревато воспалением в пищеводе — эзофагитом. Постоянное травмирование слизистой способно запустить опасные изменения на клеточном уровне и развить онкологические заболевания, — предупредила Павлюк.

Кроме того, горячая пища и напитки ослабляют местный иммунитет, в том числе пищеварительный тракт. Это также увеличивает риск развития рака пищевода или желудка.

Ранее президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что человечество никогда не сможет победить детский рак. По его словам, при этом медики достигли большого прогресса при диагностике и лечении онкологических заболеваний.

