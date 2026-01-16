Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:39

Число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре увеличилось

СК: в Сыктывкаре госпитализировали 20 человек после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При взрыве светошумовой гранаты в здании центра МВД в Сыктывкаре пострадали 20 человек, передает пресс-служба управления СК РФ по региону. По данным ведомства, преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату.

В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей центра, — сказано в сообщении.

Преподаватель стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. По данным СК, его уже задержали.

Ранее сообщалось, что в больницы Сыктывкара госпитализированы 18 человек, пострадавших при взрыве светошумовой гранаты. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.

Сыктывкар
пострадавшие
взрывы
Следственный комитет
