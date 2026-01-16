Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:21

Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения

Директора нацпарка «Куршская коса» Калину отправили под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест на два месяца директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, передает ТАСС. Он проходит фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Калины Анатолия Анатольевича удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 13 марта 2026 года, — прозвучало в зале суда.

Ранее в квартире Калины прошли обыски. По данным следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для проживания туристов.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы. Однако, по его словам, учитывая смягчающие обстоятельства, окончательный срок может быть существенно ниже. Калину также подозревают в превышении должностных полномочий.

