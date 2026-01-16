Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест на два месяца директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, передает ТАСС. Он проходит фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Калины Анатолия Анатольевича удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 13 марта 2026 года, — прозвучало в зале суда.

Ранее в квартире Калины прошли обыски. По данным следствия, руководитель совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку с целью создания комплекса домов для проживания туристов.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что Калине, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы. Однако, по его словам, учитывая смягчающие обстоятельства, окончательный срок может быть существенно ниже. Калину также подозревают в превышении должностных полномочий.