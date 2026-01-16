Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:22

Кинопродюсер подделал судебное решение через ИИ и поплатился

В Индии кинопродюсера оштрафовали за генерацию судебного решения с помощью ИИ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Индийский суд наложил штраф на кинопродюсера в $550 (43 тыс. рублей), который во время процесса с конкурентом сослался на несуществующее решение, сообщили в LiveLaw. Отмечается, что в документе содержались признаки генерации ИИ — зеленые галочки, маркировка пунктов и повторяющиеся формулировки.

Ни ссылка на источник, ни копия решения не были предоставлены ответчиком. Судьи и помощники потратили много времени на поиск этого дела, но не смогли его найти. Это привело к потере драгоценного судебного времени, — отметили в издании.

