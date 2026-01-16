Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:29

В МВД назвали причину возгорания в Сыктывкаре

МВД: причиной возгорания в Коми стали непрофессиональные действия преподавателя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Причиной возгорания в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия преподавателя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале. Там отметили, что специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, виновных привлекут к ответственности.

По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия, — говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в больницы Сыктывкара были госпитализированы 18 человек, пострадавших при ЧП в центре МВД. По его словам, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.

До этого стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты.

Полиция организовала проверку после инцидента в учебном центре МВД в Сыктывкаре. Там уточнили, что во время занятий с личным составом в здании прозвучал хлопок, а затем загорелась крыша, пламя удалось быстро локализовать.

