Стало известно, для чего предназначена новая онковакцина из РФ Гинцбург: онковакцина помогает в борьбе с метастазами и рецидивом

Отечественная онковакцина подходит для лечения метастаз, образующихся при опухолевых заболеваниях, заявил в беседе с NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, современные технологии позволяют также применять препарат при лечении рецидивов рака.

Скорее, онковакцина подходит для борьбы с метастазами. Возможно, это же относится к рецидивам, особенно послеоперационным, когда хирург не в состоянии удалить все метастазы. Особенно это подходит к тем случаям, когда опухоль не локальная, — раскрыл Гинцбург.

По его словам, пока неизвестно, нужно ли больному колоть эту вакцину после наступления ремиссии. Ответ на этот вопрос может появиться спустя год-полтора после проведения ряда исследований, добавил ученый.

Для этого необходимы дополнительные исследования, которые наши коллеги будут вести в профессиональных ведущих онкологических центрах страны. В ближайшие полгода-год по результатам работы они дадут ответ на этот вопрос, — предупредил Гинцбург.

Ранее стало известно, что в онкологическом диспансере Уфы удалили большую опухоль головного мозга у 75-летней женщины. Во время операции использовались передовые технологии. Несмотря на высокий риск повреждения нейронных связей и последующих нарушений речи, двигательных функций и чувствительности, операция прошла успешно.