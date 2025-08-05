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05 августа 2025 в 14:55

Стало известно, для чего предназначена новая онковакцина из РФ

Гинцбург: онковакцина помогает в борьбе с метастазами и рецидивом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественная онковакцина подходит для лечения метастаз, образующихся при опухолевых заболеваниях, заявил в беседе с NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, современные технологии позволяют также применять препарат при лечении рецидивов рака.

Скорее, онковакцина подходит для борьбы с метастазами. Возможно, это же относится к рецидивам, особенно послеоперационным, когда хирург не в состоянии удалить все метастазы. Особенно это подходит к тем случаям, когда опухоль не локальная, — раскрыл Гинцбург.

По его словам, пока неизвестно, нужно ли больному колоть эту вакцину после наступления ремиссии. Ответ на этот вопрос может появиться спустя год-полтора после проведения ряда исследований, добавил ученый.

Для этого необходимы дополнительные исследования, которые наши коллеги будут вести в профессиональных ведущих онкологических центрах страны. В ближайшие полгода-год по результатам работы они дадут ответ на этот вопрос, — предупредил Гинцбург.

Ранее стало известно, что в онкологическом диспансере Уфы удалили большую опухоль головного мозга у 75-летней женщины. Во время операции использовались передовые технологии. Несмотря на высокий риск повреждения нейронных связей и последующих нарушений речи, двигательных функций и чувствительности, операция прошла успешно.

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