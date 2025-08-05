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05 августа 2025 в 14:59

Операторы связи начали блокировать СМС от банков по закону о спаме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы связи начали блокировать клиентам СМС от банков и сервисов, в том числе коды подтверждения, согласно закону об ограничении рекламных рассылок, сообщает РБК. В компаниях утверждают, что реализуют отказ абонента в соответствии со сформулированным в законе «О связи» определением «рассылки».

Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все СМС, поступающие не с номеров обычных пользователей, за рядом исключений, — отметили в пресс-службе «Т2 РТК Холдинга».

В компании уточнили, что исключение составляет «информирование операторов по процессу портации номеров (MNP) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием». Также к исключениям относятся рассылки от страховых медицинских организаций, органов власти, госкорпорации «Роскосмос» и внебюджетных фондов.

С 1 августа в России вступил в силу закон, позволяющий пользователям отказываться от нежелательных СМС-рассылок. Теперь для блокировки спама достаточно подать заявку через личный кабинет оператора или мобильное приложение. Новые правила распространяются на рекламные сообщения от банков, микрофинансовых организаций и магазинов, а также на горячие предложения по кредитам и акциям.

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