Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:30

Салат «Огонёк» — острая классика на все времена! Вкуснейшая закатка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Огонёк» — острая классика на все времена! Вкуснейшая закатка на зиму! Этот рецепт передаётся в семьях уже три десятилетия — пикантный, ароматный и невероятно простой в приготовлении. Баклажаны в сочетании с перцем и чесноком создают тот самый «огонь», который делает закуску любимицей любого застолья.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 кг (кружочками)
  • Красный сладкий перец — 2 кг
  • Острый перец — 2 стручка
  • Чеснок — 1 стакан
  • Масло подсолнечное — 700 мл
  • Уксус 9% — 1,5 стакана
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарезаем кружочками средней толщины — около полсантиметра. Сладкий и острый перец вместе с чесноком пропускаем через мясорубку — этот ароматный фарш станет основой нашего соуса. В объёмной кастрюле соединяем все подготовленные ингредиенты: баклажаны, перечную массу, подсолнечное масло, уксус, сахар и соль.
  2. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Как только смесь закипит, убавляем огонь до минимума и томим ровно 25 минут — за это время баклажаны пропитаются всеми вкусами, но сохранят форму. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем и укутываем до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.

закуски
закрутки
простой рецепт
соленья
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.