Салат «Огонёк» — острая классика на все времена! Вкуснейшая закатка на зиму! Этот рецепт передаётся в семьях уже три десятилетия — пикантный, ароматный и невероятно простой в приготовлении. Баклажаны в сочетании с перцем и чесноком создают тот самый «огонь», который делает закуску любимицей любого застолья.
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 кг (кружочками)
- Красный сладкий перец — 2 кг
- Острый перец — 2 стручка
- Чеснок — 1 стакан
- Масло подсолнечное — 700 мл
- Уксус 9% — 1,5 стакана
- Сахар — 0,5 стакана
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Баклажаны нарезаем кружочками средней толщины — около полсантиметра. Сладкий и острый перец вместе с чесноком пропускаем через мясорубку — этот ароматный фарш станет основой нашего соуса. В объёмной кастрюле соединяем все подготовленные ингредиенты: баклажаны, перечную массу, подсолнечное масло, уксус, сахар и соль.
- Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Как только смесь закипит, убавляем огонь до минимума и томим ровно 25 минут — за это время баклажаны пропитаются всеми вкусами, но сохранят форму. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем и укутываем до полного остывания.
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