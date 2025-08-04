Салат «Огонёк» — острая классика на все времена! Вкуснейшая закатка на зиму! Этот рецепт передаётся в семьях уже три десятилетия — пикантный, ароматный и невероятно простой в приготовлении. Баклажаны в сочетании с перцем и чесноком создают тот самый «огонь», который делает закуску любимицей любого застолья.

Ингредиенты

Баклажаны — 3 кг (кружочками)

Красный сладкий перец — 2 кг

Острый перец — 2 стручка

Чеснок — 1 стакан

Масло подсолнечное — 700 мл

Уксус 9% — 1,5 стакана

Сахар — 0,5 стакана

Соль — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарезаем кружочками средней толщины — около полсантиметра. Сладкий и острый перец вместе с чесноком пропускаем через мясорубку — этот ароматный фарш станет основой нашего соуса. В объёмной кастрюле соединяем все подготовленные ингредиенты: баклажаны, перечную массу, подсолнечное масло, уксус, сахар и соль. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Как только смесь закипит, убавляем огонь до минимума и томим ровно 25 минут — за это время баклажаны пропитаются всеми вкусами, но сохранят форму. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам, закатываем и укутываем до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.