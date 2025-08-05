Юрист ответил, что грозит театральному режиссеру за дебош в баре Москвы Юрист Салкин: режиссеру Лабутину может грозить до пяти лет за дебош в баре

Режиссеру Электротеатра Станиславский Виталию Лабутину может грозить до пяти лет лишения свободы за дебош в московском баре, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, правоохранительным органам предстоит доказать, что нарушение порядка было грубым и умышленным.

Подобные действия могут быть квалифицированы судом и органами предварительного следствия как хулиганство, за которое может последовать наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Правоохранителям нужно будет доказать, что нарушение общественного порядка было грубым и умышленным и сопровождалось с явным неуважением к обществу, — сказал Салкин.

Он уточнил, что вероятное алкогольное опьянение будет выступать отягощающим фактором. По словам юриста, доказательствами могут служить показания свидетелей без проведения экспертизы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лабутин снова устроил пьяный дебош в московском баре. По информации канала, инцидент произошел ночью на Автозаводской улице.