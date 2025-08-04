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04 августа 2025 в 08:50

Закрываю по 20 банок! Хрустящие огурчики с красной смородиной на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы с красной смородиной — неожиданный вкус лета! Хотите удивить домашних необычной заготовкой? Эти огурчики с красной смородиной станут настоящим открытием! Сладковато-кислые ягоды придают привычным огурцам особую свежесть и легкую фруктовую нотку. Такой нестандартный дуэт прекрасно дополнит зимние салаты, станет отличной закуской к мясу или самостоятельным витаминным гарниром.

Готовим вместе

Сначала подготовим огурцы — 500 г небольших крепких плодов тщательно моем и замачиваем в холодной воде на 2–3 часа. Это сделает их особенно хрустящими. Пока огурцы отдыхают, стерилизуем банки и крышки. На дно каждой банки кладем 3 чистых листа черной смородины, 3 зубчика чеснока (можно разрезать пополам), 1–2 лавровых листа и 5 горошин черного перца.

Плотно укладываем огурцы в банку вертикально — так поместится больше. Сверху насыпаем 150 г красной смородины (ягоды должны быть спелыми, но не мятыми). Заливаем содержимое крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем на 10–15 минут прогреваться.

Аккуратно сливаем воду в кастрюлю, добавляем 2 ст. л. сахара и 0,5 ст. л. соли. Доводим до кипения, вливаем 1 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%) и сразу заливаем маринадом огурцы. Закатываем банки, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания.

Через пару недель можно пробовать!

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

огурцы
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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