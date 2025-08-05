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05 августа 2025 в 15:04

В Госдуме предложили установить максимальную цену на образование

Депутат Гусев: Фалькову предложили ввести максимальную цену на образование

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр науки и образования Валерий Фальков получил предложение ввести в России максимальную и минимальную цену на высшее образование, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, соответствующее обращение направили депутаты от «Справедливой России» и думский комитет по высшему образованию.

Первое: сделать так, чтобы у нас на высшее образование на платной основе была высшая и низшая категория оплаты. Минимальная цена на высшее образование и максимальная цена. Очень часто в рамках одного региона цены на одну и ту же специальность отличаются почти в полтора раза. Это что получается? Либо кто-то повышает из вузов, либо кто-то оказывает некачественные образовательные услуги? — поделился Гусев.

По его мнению, министерство вполне может установить минимальную и максимальную цены. При этом тарифы должны быть унифицированными и прозрачными. Парламентарий полагает, что это позволит снизить стоимость высшего образования по стране в целом.

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов. По его словам, необходимо изучить целесообразность указания в приложении к диплому списка видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать.

Россия
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Дмитрий Гусев
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