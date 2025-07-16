Ректор раскрыл, как детализация диплома повлияет на шансы выпускников вузов

Избыточная детализация диплома ограничит возможности трудоустройства выпускников вузов, передает ТАСС слова ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего. Соответствующую инициативу Минобрнауки России следует дополнительно обсудить, объяснил он на заседании Совета российского Союза ректоров в МГУ. В частности, по словам ректора МГУ, необходимо изучить целесообразность указания в приложении к диплому списка видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник имеет право работать.

Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов, — подчеркнул он.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что регулирование количества платных мест в российских вузах начнется с 1 сентября. При этом он подчеркнул, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это «Экономика и управление» и «Юриспруденция».