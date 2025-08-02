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02 августа 2025 в 19:35

В вузах Москвы повысилась стоимость обучения для двух видов специалистов

В московских вузах стоимость обучения для экономистов и юристов прибавила 19%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоимость обучения в крупнейших московских вузах по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция» повысилась на 5–19,5% в 2025–2026 учебном году, передает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В частности, в пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета сообщили, что на экономическом направлении на очной форме бакалавриата в прошлом году семестр обучения для поступающих на первый курс стоил 152 500 рублей, а сейчас — 160 тысяч рублей (+5%).

Изменения более значительны на программах магистратуры: так, на направлении «Юриспруденция» в прошлом году семестр обучения для поступающих на первый курс на очную форму стоил 142 650 рублей, сейчас — 177 500 рублей (рост на 19,5%), — отметили в вузе.

Ранее сообщалось, что российские медицинские вузы увеличили стоимость обучения в пределах 35% по базовым программам в текущем году. Речь идет о таких программах, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В ряде университетов расценки увеличились от 30% до 35%, а среднее значение составило от 10% до 12%.

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