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01 августа 2025 в 12:06

В ГД оценили идею ежемесячно платить 60 тысяч рублей за первого ребенка

Депутат Бессараб: ежемесячные выплаты на ребенка нужно экономически обосновать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива парламентария Евгения Федорова, который предложил ввести ежемесячные выплаты в размере 60 тысяч рублей при рождении первого ребенка, требует тщательного экономического обоснования, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, такой подход позволит реализовать инициативу на практике.

Конечно, [предложение Федорова] требует серьезного расчета, не просто предложений, а именно финансово-экономического обоснования с тем, чтобы в бюджете были заложены эти средства, чтобы это было не только на бумаге и не только красивыми словами, — пояснила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что выплата нуждающимся семьям к 1 сентября должна стать федеральной. По его словам, данный вид поддержки, который позволяет купить различные школьные принадлежности, должен быть распространен на все регионы России.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ранее заявила, что для определения размера пособия беременным студенткам будет учитываться прожиточный минимум в регионе, где находится университет. Она отметила, что деньги будут выплачиваться один раз после рождения ребенка.

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