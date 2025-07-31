«С такой не прогуливал бы»: в Сети восхитились внешностью 53-летней ректора В Сети обсуждают внешность 53-летней ректора СКФУ Шебзухову

Пользователи соцсетей обратили внимание на нового ректора Северо-Кавказского федерального университета — 53-летнюю Татьяну Шебзухову. Преподаватель права удивила не только должностью, но и внешностью: в комментариях ее сравнивают с актрисами и моделями. Некоторые признаются, что «с такой точно бы не прогуливали пары».

Многих поразил возраст нового ректора — пользователи не верят, что ей больше 30. В обсуждениях гадают, кто ее косметолог, и делятся мемами о «новом уровне образования». Женщины заявили, что «красивым всегда достается».

Ранее актриса Жанна Эппле сделала подтяжку лица. Пластический хирург Сергей Свиридов опубликовал фото 60-летней знаменитости до и после процедуры. Пользователи соцсети посчитали, что на кадры после операции наложены специальные фильтры. Некоторые скептически отнеслись к преображению, другие поблагодарили актрису за смелость показать себя в почтенном возрасте.

До этого пользователи соцсетей сравнили фотографии народной артистки России Надежды Бабкиной. Многие отмечают, что не узнают 74-летнюю исполнительницу на новых снимках: она выглядит значительно моложе, чем раньше. При этом некоторые уверены в обратном, уверяя, что Бабкина слишком часто посещает косметологические клиники.