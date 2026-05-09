Одно яблоко, яйца, мука — через 5 минут на сковороде пирог «Кусочек»: румяный, с нежной корочкой

Это гениально простой рецепт пирога с одним яблоком для тех случаев, когда хочется сладкого, а в холодильнике — минимум продуктов. Никакой духовки, никакой раскатки — все смешивается в одной миске и жарится на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, румяный пирог с хрустящей карамелизованной корочкой и нежной, влажной серединой, пропитанной яблочным соком и корицей. Яблоко тает, превращаясь в ароматную начинку, а тесто поднимается на сковороде, как бисквит.

Называется «Кусочек», потому что его удобно есть кусочками — прямо со сковороды, пока горячий, запивая молоком или чаем. Этот десерт выручает, когда гости на пороге или просто хочется порадовать себя чем-то вкусным без лишних хлопот. Готовится быстрее, чем закипает чайник.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупное яблоко, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 0,5 ч. ложки соды, гашенной уксусом, щепотка соли, ванилин, корица, 3 ст. ложки растительного масла. Яблоко нарежьте тонкими дольками. В миске взбейте яйца с сахаром и ванилином до пены. Добавьте соду, гашенную уксусом, соль, муку, перемешайте. Добавьте яблоки, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте тесто, разровняйте. Жарьте под крышкой на медленном огне 5–7 минут. Затем аккуратно переверните на тарелку и обратно на сковороду другой стороной. Жарьте без крышки еще 3–4 минуты. Подавайте горячим, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Мария Левицкая
