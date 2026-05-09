Пеку, пеку, остановиться не могу: яблочный пирог с творожной прослойкой — даже миксер не нужен

Яблочный пирог с творожной прослойкой — это ароматный и очень нежный десерт, который по вкусу во много раз превосходит шарлотку. Мягкий бисквит, слой творожного крема и сочные яблоки создают идеальное сочетание.

Ингредиенты

Для теста: 200 г муки, 2 яйца, 100 г сахара, 80 мл теплого молока, 70 мл растительного масла, 30 г растопленного сливочного масла, 10 г разрыхлителя, щепотка соли, 1–2 яблока.

Для творожного слоя: 200 г творога, 200 г сметаны, 3 яйца, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 2 яблока.

Как приготовить

Смешайте все ингредиенты для теста, вылейте в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Для творожного слоя смешайте творог, сметану, яйца, сахар и крахмал. Вылейте поверх пирога, сверху выложите дольки яблок. Выпекайте еще 30–35 минут до готовности.

