Обжарила яблочки и заливаю — необычный яблочный пирог на сковороде! Получается нежным и суперсочным. Не шарлотка

Когда очень хочется домашней выпечки, а духовка вдруг вышла из строя или ее просто нет, этот рецепт становится настоящим спасением. Яблочный пирог на сковороде получается на удивление нежным и ароматным — с сочной фруктовой начинкой, ванильными нотками и легким карамельным оттенком. Такой пирог ничуть не уступает по вкусу своему собрату из духовки, а готовится в разы быстрее и проще. Это идеальный вариант для спонтанных чаепитий, когда гости неожиданно на пороге или просто захотелось побаловать семью чем-то вкусным и душевным без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 средних яблока, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 6 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина, 2 ст. л. сливочного масла и немного растительного масла для сковороды. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены, добавьте ванилин. Постепенно введите муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая тесто ложкой. Консистенция должна напоминать густую сметану. На хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием положите сливочное масло. Когда оно растопится, выложите яблочные дольки ровным слоем и слегка обжарьте с одной стороны. Залейте яблоки тестом, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15-20 минут. Проверяйте готовность деревянной палочкой — когда она будет выходить сухой, пирог готов. Дайте ему немного остыть в сковороде, затем переверните на тарелку яблочной стороной вверх. По желанию можно посыпать сахарной пудрой или полить медом. Подавайте теплым к чаю или кофе — этот пирог особенно хорош в тот же день, когда его приготовили.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.