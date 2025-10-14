Все замечали на джинсах странную кожаную бирку: лишь единицы знают, зачем она нужна

Все замечали на джинсах странную кожаную бирку? Но лишь единицы знают, зачем она нужна! Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба миллионов людей по всему миру. Жакроновый ярлык, пришитый к заднему поясу или карману джинсов присутствует почти на всех моделях, независимо от бренда, фасона или цвета. Зачем он нужен?

Этот прямоугольный или квадратный патч, который на Западе называют «жакрон» (Jacron), чаще всего сделан из материала, на 95% состоящего из целлюлозы с добавлением латекса. Именно латекс придаёт ему прочность, долговечность и водоустойчивость. Сегодня на таких этикетках указывают название бренда, плотность денима, состав ткани и другую информацию. Но сто лет назад их назначение было иным.

История началась с компании Levi's, которая в 1873 году впервые стала пришивать кожаные патчи на свои джинсовые комбинезоны. Тогда рынки США наводняли подделки, произведённые в подпольных мастерских. Фальшивые изделия внешне напоминали оригиналы, но были хуже по качеству и дешевле в производстве. Чтобы защититься от конкурентов, Levi's разработала кожаную нашивку с выбитой торговой маркой, которую сложно было подделать. В те времена натуральная кожа была дорогим материалом — например, пара кожаных сапог стоила около 10 долларов, что равнялось месячной зарплате ковбоя. А уникальный логотип «Две лошади», штампованный на патче, требовал специального оборудования, недоступного для мошенников.

Кожаная нашивка стала надёжным способом отличить подлинные джинсы Levi's, даже для неграмотных покупателей или тех, кто не знал английского. Со временем натуральную кожу заменили на жакрон — более доступный и экологичный материал. Сегодня эти патчи выполняют декоративную и информационную функцию, сохраняя традиции и рекламируя бренд. Они указывают состав, артикул, правила ухода и подчёркивают аутентичность дизайна, ставшего культовым за век с лишним.

Ранее мы рассказывали зачем бросать в унитаз лавровый лист. Это гениальный лайфхак хозяек.