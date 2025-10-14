Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:40

Все замечали на джинсах странную кожаную бирку: лишь единицы знают, зачем она нужна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все замечали на джинсах странную кожаную бирку? Но лишь единицы знают, зачем она нужна! Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба миллионов людей по всему миру. Жакроновый ярлык, пришитый к заднему поясу или карману джинсов присутствует почти на всех моделях, независимо от бренда, фасона или цвета. Зачем он нужен?

Этот прямоугольный или квадратный патч, который на Западе называют «жакрон» (Jacron), чаще всего сделан из материала, на 95% состоящего из целлюлозы с добавлением латекса. Именно латекс придаёт ему прочность, долговечность и водоустойчивость. Сегодня на таких этикетках указывают название бренда, плотность денима, состав ткани и другую информацию. Но сто лет назад их назначение было иным.

История началась с компании Levi's, которая в 1873 году впервые стала пришивать кожаные патчи на свои джинсовые комбинезоны. Тогда рынки США наводняли подделки, произведённые в подпольных мастерских. Фальшивые изделия внешне напоминали оригиналы, но были хуже по качеству и дешевле в производстве. Чтобы защититься от конкурентов, Levi's разработала кожаную нашивку с выбитой торговой маркой, которую сложно было подделать. В те времена натуральная кожа была дорогим материалом — например, пара кожаных сапог стоила около 10 долларов, что равнялось месячной зарплате ковбоя. А уникальный логотип «Две лошади», штампованный на патче, требовал специального оборудования, недоступного для мошенников.

Кожаная нашивка стала надёжным способом отличить подлинные джинсы Levi's, даже для неграмотных покупателей или тех, кто не знал английского. Со временем натуральную кожу заменили на жакрон — более доступный и экологичный материал. Сегодня эти патчи выполняют декоративную и информационную функцию, сохраняя традиции и рекламируя бренд. Они указывают состав, артикул, правила ухода и подчёркивают аутентичность дизайна, ставшего культовым за век с лишним.

Ранее мы рассказывали зачем бросать в унитаз лавровый лист. Это гениальный лайфхак хозяек.

джинсы
одежда
маркетинг
история
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфеков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.