«Крылья ангела» — нежное и вкусное домашнее печенье с яблоками и творогом! Рецепт-пятиминутка

Есть рецепты, которые с первого раза становятся семейными любимцами. Печенье «Крылья ангела» — именно такой случай. Это нежнейшее домашнее лакомство сочетает в себе хрустящее слоеное тесто, сочную яблочную начинку и нежный творожный крем. Свое поэтичное название печенье получило за воздушную, почти невесомую текстуру и белоснежный вид. Оно идеально подходит для уютных семейных чаепитий, когда хочется создать особую атмосферу тепла и уюта. При всей своей изысканности это печенье готовится просто и быстро, а его вкус неизменно вызывает восторг и у детей, и у взрослых.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г муки, 150 г сливочного масла, 2 яблока, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка ванилина и немного сахарной пудры для посыпки. Масло разотрите с мукой в крошку, добавьте творог и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры, натрите на терке и смешайте с 2 ст. л. сахара. Оставшийся сахар взбейте с яйцом и ванилином. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите яблочную начинку, сверните конвертиком и выложите на противень. Смажьте яичной смесью и выпекайте при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к чаю или кофе — это печенье особенно хорошо сочетается с травяными чаями и молоком. Оно сохраняет свою нежность и хрусткость несколько дней, если хранить его в плотно закрытой емкости.

