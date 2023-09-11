Нутрициолог назвала количество кваса, от которого можно опьянеть Нутрициолог Писарева: человек может опьянеть от двух литров кваса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Человек может опьянеть от двух-трех литров кваса, если выпьет напиток в течение часа, предупредила нутрициолог Ирина Писарева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в такой ситуации алкотестер может показать промилле. По ее словам, такую дозу можно сравнить с воздействием на организм одной бутылки пива.

Если выпить от двух до трех литров обычного кваса в течение часа, то действительно можно опьянеть, и алкотестеры могут даже показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно это будет для любого водителя, даже если он здоров, — подчеркнула нутрициолог.

По ее словам, сотрудники ГАИ могут остановить водителя и привлечь его к ответственности. Нутрициолог посоветовала отказаться от употребления напитка людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, гастритов и язвы. Из-за большого количества сахара напиток вреден при диабете, инсулинорезистентности и наличии лишнего веса.

Писарева уточнила, что количество алкоголя в квасе увеличивается, если его неправильно хранить или транспортировать. Так, не стоит перевозить напиток в нагретом автомобиле или хранить под прямыми солнечными лучами.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург добавил, что перебродивший квас можно приравнять к полноценному алкогольному напитку. По его словам, такой напиток сопоставим с брагой. Он предупредил, что даже небольшое количество спирта в крови может вызвать реакцию алкотестера.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы тоже лишний алкоголь вреден. На всякий случай я бы посоветовал людям с гипертонической болезнью, с атеросклерозом воздерживаться от больших количеств настоявшегося, крепкого домашнего кваса, — заключил Гинзбург.

Национальный союз защиты прав потребителей ранее обнаружил в 30% изученных образцов кваса трехкратное превышение допустимой дозы алкоголя. Общественники направили соответствующий сигнал в правительство РФ.