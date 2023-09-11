В российском квасе обнаружили тройную дозу алкоголя «Известия»: общественники нашли в квасе «Царские припасы» тройную дозу алкоголя

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Национальный союз защиты прав потребителей обнаружил в 30% изученных образцов кваса трехкратное превышение допустимой дозы алкоголя, сообщают «Известия». Общественники направили соответствующий сигнал в правительство РФ. Все образцы для исследований закупались в популярных торговых сетях.

По имеющимся данным, бутылки кваса приобретались в сетях супермаркетов «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Азбука вкуса», «Верный», после чего образцы были отправлены на исследования сразу в несколько лабораторий. В результате выяснилось, что треть образцов имеет нарушения по составу напитков. В частности, доза алкоголя в них в три раза превысила действующий норматив в 1,2%. При этом квас находился в свободной продаже, его могли приобрести водители и несовершеннолетние. Нарушения были выявлены у торговых марок «Муромский,» «Никола» и «Царские припасы».

Вместе с тем превышение доли спирта отмечалось лишь в части образцов указанных марок. Подобная ситуация переводит продукцию в разряд спиртной, ее продажи должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством, подчеркивают общественники.

В свою очередь представитель «Царских припасов» Александр Швидко заявил «Известиям», что общественники не предоставили компании протокол отбора образцов и заключение аккредитованной лаборатории. По его словам, неизвестно, при каких условиях проходил отбор образцов, соблюдался ли температурный режим при транспортировке в лабораторию.

Квас торговой марки «Царские припасы» <...> проходит регулярные проверки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе на содержание этилового спирта, — отметил Швидко.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что традиционный напиток квас содержит в себе бифидо- и лактобактерии, позитивно влияющие на органы пищеварения, однако другие ингредиенты могут вызвать негативное воздействие на организм. С особой осторожностью к квасу следует относиться людям, страдающим гастритом или язвой, а также предрасположенным к ожирению и диабету, указал медик.