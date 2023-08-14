Диетолог раскрыл, кому нельзя пить квас Диетолог Гинзбург: квас может быть вреден при диабете и гастрите

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Традиционный напиток квас содержит в себе бифидо- и лактобактерии, позитивно влияющие на органы пищеварения, однако другие ингредиенты могут вызвать негативное воздействие на организм, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. С особой осторожностью к квасу следует относиться людям, страдающим гастритом или язвой, а также предрасположенным к ожирению и диабету, указал медик.

Квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни. Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета, — сказал Гинзбург.

Он подчеркнул, что любителям кваса следует учитывать эти обстоятельства и не злоупотреблять напитком. Врач рекомендовал употреблять не больше одного стакана кваса в день, после еды. Если же речь идет об окрошке, то не больше одной порции в день, добавил Гинзбург.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам, какими напитками не следует запивать шашлык. По ее словам, к таковым относятся холодные лимонады, квас, пиво и крепкий алкоголь. Врач добавила, что допустимо сочетание шашлыка с морсами, компотами из сухофруктов или зеленым чаем комнатной температуры.