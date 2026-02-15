Новый способ приготовить яйца на завтрак: навсегда забудете о скучных омлете и глазунье

Открыт новый способ приготовить яйца на завтрак — яичница в картофельном «пончике». С этим рецептом вы навсегда забудете о скучных омлете и глазунье.

Для приготовления понадобится: 1 крупная сырая картофелина, 50 г ветчины, 2 ст. л. муки, 4 яйца (одно — для теста, остальные — для начинки), соль, черный перец, паприка.

Рецепт: картофель очистите и натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Ветчину натрите на терке. В миске смешайте картофель, ветчину, яйцо, муку, соль и специи. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя круглые лепешки с углублением в центре, как бублики или пончики. Обжарьте с одной стороны 3–4 минуты до румяной корочки. Переверните и сразу же в центр каждой лепешки разбейте по одному целому яйцу, стараясь не повредить желток. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 4–6 минут, пока белок яйца не схватится, а желток останется жидким.

