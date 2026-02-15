Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 07:30

Новый способ приготовить яйца на завтрак: навсегда забудете о скучных омлете и глазунье

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Открыт новый способ приготовить яйца на завтрак — яичница в картофельном «пончике». С этим рецептом вы навсегда забудете о скучных омлете и глазунье.

Для приготовления понадобится: 1 крупная сырая картофелина, 50 г ветчины, 2 ст. л. муки, 4 яйца (одно — для теста, остальные — для начинки), соль, черный перец, паприка.

Рецепт: картофель очистите и натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Ветчину натрите на терке. В миске смешайте картофель, ветчину, яйцо, муку, соль и специи. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя круглые лепешки с углублением в центре, как бублики или пончики. Обжарьте с одной стороны 3–4 минуты до румяной корочки. Переверните и сразу же в центр каждой лепешки разбейте по одному целому яйцу, стараясь не повредить желток. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 4–6 минут, пока белок яйца не схватится, а желток останется жидким.

Ранее стало известно, как приготовить глазунью на сырной подушке.

Проверено редакцией
Читайте также
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Общество
Эта курица в соусе с паприкой и сладким перцем стала нашим любимым ужином — готовится в одной сковороде
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Общество
Пеку каждые выходные и просят еще — все дело в начинке: блины с жюльеном
Крок-месье для двоих за полчаса: идея ужина, от которой трудно отказаться
Семья и жизнь
Крок-месье для двоих за полчаса: идея ужина, от которой трудно отказаться
Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца: супервкуснятина за 10 минут
Общество
Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца: супервкуснятина за 10 минут
Легкий хит для романтического ужина без мяса
Семья и жизнь
Легкий хит для романтического ужина без мяса
яйца
рецепты
завтраки
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, можно ли православным христианам пить алкоголь на Масленицу
В Генштабе заявили о превосходстве ВС РФ по числу дронов в зоне СВО
«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов раскрыл успехи ВС России в феврале
У Крымского моста возникла пробка из 700 автомобилей
«По-товарищески»: Россия дала дружеский совет Белоруссии по поводу США
Джабаров назвал Зеленского худшим президентом Украины
В МИД РФ раскрыли, на каких условиях Украину усадили за стол переговоров
«Предложения без ответа»: МИД РФ — об отказе Киева от важной идеи Москвы
Разгром диверсантов, «мясные» контратаки ВСУ: новости СВО к утру 15 февраля
Православных призвали не участвовать в масленичных гуляньях
Российский посол в Казахстане раскрыл, что обсуждают Москва и Астана
«Сошел с ума»: в США осудили слова Зеленского на конференции в Мюнхене
«Правовая коллизия»: в Минфине объяснили необходимость корректировки ПДС
Спасатели объявили экстренное предупреждение на Курилах
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Кубань
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
Средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.