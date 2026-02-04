Завтрак за 2 минуты не миф, а реальность: рецепт глазуньи на сырной подушке

Завтрак за 2 минуты не миф, а реальность: рецепт глазуньи на сырной подушке

Благодаря этому рецепту вы убедитесь, что завтрак за 2 минуты — это не миф, а реальность. Готовим глазунью на сырной подушке.

Вкус получается бесподобным: яичные белки и желтки остаются нежными, а снизу их поддерживает солоноватая, сливочная и хрустящая сырная основа.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 50 г любого тертого сыра, который хорошо плавится, щепотка соли, молотый черный перец. Сыр натрите на терке. Разогрейте сковороду на среднем огне. Рассыпьте тертый сыр по дну сковороды, формируя круг. Жарьте сыр 30–60 секунд, пока он не начнет плавиться, пузыриться и по краям не станет золотистым. Убавьте огонь до минимума. Аккуратно разбейте яйца прямо на расплавленный сыр, стараясь не повредить желтки. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Накройте сковороду крышкой и готовьте 1–2 минуты до желаемой степени готовности желтков. С помощью лопатки аккуратно снимите готовое блюдо со сковороды — сырная подушка должна легко отделиться.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый завтрак из лепешек роти и яиц: тяп-ляп и готово.