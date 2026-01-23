Быстрый завтрак из лепешек роти и яиц: тяп-ляп и готово — то что нужно для «ленивого» утра

Быстрый завтрак из лепешек роти и яиц: тяп-ляп и готово — то что нужно для «ленивого» утра

Этот рецепт быстрого завтрака из лепешек роти и яиц — то что нужно для «ленивого» утра. Тяп-ляп и готово! Вкус — бомба: яйца, приготовленные между двумя слоями теста, остаются нежными, а лепешки становятся хрустящими.

Для приготовления вам понадобится: 2 лепешки роти (или любые другие тонкие пресные лепешки, например, тортильи), 2 яйца, соль, черный перец и другие любимые специи, немного растительного масла для сковороды. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Положите одну лепешку. Аккуратно разбейте на нее яйца, стараясь, чтобы желтки остались целыми. Посыпьте яйца солью и специями. Накройте второй лепешкой. Накройте сковороду крышкой и жарьте 2-3 минуты, пока белок схватится, а нижняя лепешка не подрумянится. Затем с помощью лопатки аккуратно переверните всю конструкцию и жарьте еще 1-2 минуты без крышки, чтобы подрумянилась вторая сторона и яйца полностью приготовились. Снимите со сковороды, разрежьте на треугольники — и ваш завтрак готов!

Ранее стало известно, как приготовить омлет с рисом: сытный сбалансированный завтрак.