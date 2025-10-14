Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:00

Новый рецепт вкуснее мяса. Картофельные пызы с грибами и сыром — объедение без возни и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные котлеты с грибами, шпинатом и сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое доказывает, что для удовольствия за столом не обязательно нужно мясо. Нежное картофельное тесто, хрустящее снаружи, сочетается с сочной ароматной начинкой, где землястые нотки грибов дополняются свежестью шпината и тягучим сыром. Это идеальный вариант для разнообразия повседневного меню, постного дня или когда хочется приготовить что-то простое, но по-настоящему душевное. Такие котлеты получаются настолько удачными, что могут стать частым гостем на вашем столе.

Для картофельного теста вам понадобится: 4 средние картофелины (около 500-600 г), 70 г кукурузного крахмала и 0,5 ч. л. соли. Для начинки подготовьте: 6-7 шампиньонов (или других любимых грибов), 250 г свежего шпината и 50 г твердого сыра. Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разомните в пюре. Вмешайте в теплую картофельную массу кукурузный крахмал и соль, чтобы получилось пластичное тесто. Для начинки грибы мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Шпинат промойте и обдайте кипятком, чтобы он стал мягким, затем хорошо отожмите от лишней жидкости и мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте грибы, шпинат и сыр — начинка готова. Влажными руками разделите картофельное тесто на 6-8 равных частей. Каждую часть расплющите в лепешку, в центр выложите столовую ложу начинки и аккуратно защипните края, формируя аккуратную котлету. Обжарьте котлеты на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до появления румяной аппетитной корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
картофель
кулинария
завтраки
Алсу Жамалетдинова
А. Жамалетдинова
