Низкокалорийная вкусняшка! Зефир — полезный десерт из творога и желатина! Этот воздушный зефир станет идеальным лакомством для тех, кто следит за здоровьем. Нежная текстура, приятная сладость и отсутствие вредных добавок делают его прекрасной альтернативой магазинным сладостям.

Ингредиенты

Творог мягкий (0-5% жирности) — 100 г

Молоко обезжиренное — 100 мл

Мёд (или заменитель сахара) — 3 ст. л.

Желатин быстрорастворимый — 10 г

Клубника свежая или замороженная — 30 г

Ваниль или кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

Подготовьте творог — лучше всего использовать домашний, приготовленный из замороженного кефира. Для этого заморозьте кефир в пакете, затем разморозьте его, подвесив в марле над миской, чтобы стекла сыворотка. Получится нежный и однородный творог. В подогретое до 50 градусов молоко добавьте желатин и оставьте на 15 минут до полного растворения. Если используете обычный желатин, его нужно предварительно замочить в холодной воде, затем нагреть до растворения, но не кипятить. Клубнику промойте и обсушите. В блендере смешайте творог, мёд (или подсластитель), клубнику и ваниль. Взбейте до однородной массы. Влейте молоко с желатином и снова взбейте — масса станет воздушной и немного тягучей. Разлейте смесь по силиконовым формочкам и поставьте в холодильник на 4–6 часов, а лучше на ночь. Готовый зефир можно украсить свежими ягодами или кокосовой стружкой.

