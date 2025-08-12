Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:30

Низкокалорийная вкусняшка! Зефир — полезный десерт из творога и желатина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Низкокалорийная вкусняшка! Зефир — полезный десерт из творога и желатина! Этот воздушный зефир станет идеальным лакомством для тех, кто следит за здоровьем. Нежная текстура, приятная сладость и отсутствие вредных добавок делают его прекрасной альтернативой магазинным сладостям.

Ингредиенты

  • Творог мягкий (0-5% жирности) — 100 г
  • Молоко обезжиренное — 100 мл
  • Мёд (или заменитель сахара) — 3 ст. л.
  • Желатин быстрорастворимый — 10 г
  • Клубника свежая или замороженная — 30 г
  • Ваниль или кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте творог — лучше всего использовать домашний, приготовленный из замороженного кефира. Для этого заморозьте кефир в пакете, затем разморозьте его, подвесив в марле над миской, чтобы стекла сыворотка. Получится нежный и однородный творог.
  2. В подогретое до 50 градусов молоко добавьте желатин и оставьте на 15 минут до полного растворения. Если используете обычный желатин, его нужно предварительно замочить в холодной воде, затем нагреть до растворения, но не кипятить.
  3. Клубнику промойте и обсушите. В блендере смешайте творог, мёд (или подсластитель), клубнику и ваниль. Взбейте до однородной массы. Влейте молоко с желатином и снова взбейте — масса станет воздушной и немного тягучей.
  4. Разлейте смесь по силиконовым формочкам и поставьте в холодильник на 4–6 часов, а лучше на ночь. Готовый зефир можно украсить свежими ягодами или кокосовой стружкой.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики — нежный десерт без вреда для фигуры!

десерты
творог
желатин
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.