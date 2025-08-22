Никто не верит, но в этом паштете ни грамма мяса — вот в чем его секрет

Паштет из грибов и чечевицы — это нежная и ароматная закуска, которая по вкусу не уступает традиционным мясным вариантам. Сочетание чечевицы с шампиньонами и специями создает насыщенный вкус с легкой кислинкой бальзамика. Такой паштет станет отличной альтернативой для вегетарианцев и тех, кто следит за питанием.

Для приготовления отварите 300 г красной чечевицы до мягкости (около 15 минут). Обжарьте 500 г шампиньонов и 150 г нарезанного лука на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте веточку розмарина, 1 ч. л. бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу. Смешайте грибы с чечевицей и измельчите блендером до однородной массы. Если паштет слишком густой, добавьте немного воды. Переложите в форму и охладите 2–3 часа.

Готовый паштет имеет нежную кремовую текстуру с выраженным грибным ароматом и легкой остротой. Подавайте его с тостами, крекерами или свежими овощами.

