Никакого майонеза, сыра и яиц: питательный и недорогой салат с фасолью — можно в пост

Фото: D-NEWS.ru
Питательный и недорогой салат с фасолью — находка для постного стола и для тех, кто ценит сытные блюда без лишних калорий. Вкус получается насыщенным, сбалансированным и домашним. И все это без майонеза, сыра и яиц.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли (около 400 г), 2 луковицы, 2 моркови, 3–4 маринованных огурца, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте полукольцами или кубиками, морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости и золотистого цвета. С фасоли слейте жидкость и промойте ее холодной водой. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте фасоль, обжаренные овощи и огурцы. Посолите, поперчите по вкусу и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей.

Этот салат не требует дополнительной заправки — масла от зажарки вполне достаточно. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить салат, который сжигает жир на животе и улучшает пищеварение.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
