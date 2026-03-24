Никаких кистей и трафаретов: яйца омбре на Пасху делаю за 10 минут — градиент на крашенках смотрится ярко и необычно

Никаких кистей и трафаретов: яйца омбре на Пасху делаю за 10 минут — градиент на крашенках смотрится ярко и необычно

Хотите удивить гостей на Пасху необычным декором? Попробуйте окрасить яйца в модной технике омбре — с плавным переходом от насыщенного цвета к нежному полутону.

Для этого не понадобятся ни кисти, ни специальные навыки, только два пластиковых стаканчика, столовый уксус, вода, жидкий краситель и ложка. Сначала сварите яйца вкрутую и остудите их.

Приготовьте два раствора: в одном стакане сделайте максимально насыщенный краситель — добавьте больше пигмента и чайную ложку уксуса, во втором стакане разведите краситель слабее, чтобы цвет получился бледным. Теперь поставьте яйцо вертикально в стакан с густым раствором. Через две минуты аккуратно долейте немного слабого красителя по стенке, поднимая уровень жидкости, и оставьте еще на две минуты.

Повторите эту операцию четыре-шесть раз — каждый новый слой будет чуть светлее предыдущего, потому что концентрация краски снижается. В итоге нижняя часть яйца, которая все время была в исходном насыщенном растворе, останется яркой, а верхняя, куда постепенно подливался бледный краситель, приобретет нежный оттенок.

Достаньте яйцо ложкой, промокните салфеткой и для блеска натрите каплей растительного масла. Готово — на вашем столе появится настоящее произведение искусства, созданное всего за несколько минут.

