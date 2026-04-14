14 апреля 2026 в 10:00

Никаких больше конфет. Эти молочные шарики вкуснее и нежнее. Три ингредиента — и дел на 15 минут

Беру сгущенное молоко, сухое молоко и кукурузный крахмал — и за 15 минут готовлю молочные шарики, которые по вкусу напоминают нежную молочную карамель.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для детского праздника, семейного чаепития или просто когда хочется сладкого без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту конфетки с насыщенным сливочным вкусом и легкой карамельной ноткой, а обсыпка из крахмала придает им приятную бархатистую текстуру.

Для приготовления вам понадобится: 180 г кукурузного крахмала, 200 г сгущенного молока, 2 столовые ложки сухого молока. Нагрейте кукурузный крахмал на слабом огне при постоянном помешивании до температуры около 90 градусов, затем отложите 3 столовые ложки крахмала для обсыпки.

К оставшейся большей части добавьте сухое молоко и сгущенное молоко, замесите однородное тесто (удобнее работать в перчатках). Из полученной массы сформуйте небольшие шарики и обваляйте каждый в отложенном кукурузном крахмале. Перед подачей можно посыпать какао или кокосовой стружкой. Эти конфеты хранятся в холодильнике и исчезают мгновенно.

Проверено редакцией
Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
