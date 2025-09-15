Нежный рулет «Тирамису»: вкуснятина с воздушным бисквитом и кремом

Нежный рулет «Тирамису» — это изысканный десерт, который сочетает воздушный бисквит, насыщенный кофейный сироп и сладость сливочного крема. Он напоминает классическое пирожное, но в более нежной и легкой форме.

Для приготовления взбейте 4 яйца с 100 г сахара до пышной пены, аккуратно введите 100 г просеянной муки и выпекайте тонкий корж на противне 7--10 минут при 180°C. Готовый корж сразу сверните в рулет с помощью полотенца и остудите. Для крема смешайте 250 г маскарпоне, 100 г сахарной пудры и 200 мл взбитых сливок. Разверните корж, пропитайте его кофейным сиропом (100 мл крепкого кофе + 1 ст. л. сахара), распределите крем и сверните обратно.

Уберите рулет в холодильник на 2 часа, перед подачей посыпьте какао. Эта вкуснятина с воздушным бисквитом и нежным кремом станет жемчужиной любого праздника и поразит домашних и гостей изысканным вкусом.

