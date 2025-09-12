Нежный бисквитный рулет с яблоками и орехами! Самый простой, вкусный рецепт

Невероятно нежный, воздушный и ароматный бисквитный рулет с яблоками и миндалем станет украшением вашего чаепития! Этот десерт сочетает в себе легкую текстуру бисквита, сочную яблочную начинку и хрустящую ореховую нотку.

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте 4 яйца с 150 г сахара до пышной светлой массы. Аккуратно введите 150 г просеянной муки, перемешайте лопаткой. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Выпекайте 10–12 минут до золотистого цвета. Очистите и нарежьте тонкими дольками 3 яблока, обжарьте на сливочном масле с 2 ст. л. сахара до мягкости. Готовый бисквит переверните на влажное полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите яблочную начинку, посыпьте 50 г измельченного миндаля. Аккуратно сверните рулетом с помощью полотенца. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Рулет получается удивительно легким, с нежным яблочным вкусом и приятным хрустом миндаля! Этот десерт особенно хорош со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

