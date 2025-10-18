Нежный бефстроганов из куриной печени с черносливом. Этот ужин съедят без ничего! Очень вкусно и просто

Бефстроганов — блюдо, которое ассоциируется у нас с нежными ломтиками говядины в сметанном соусе. Однако кулинария не стоит на месте, и сегодня мы предлагаем вам необычную, но невероятно вкусную версию — бефстроганов из печенки с черносливом. Это блюдо сочетает в себе нежность печени, пикантность чернослива и сливочный вкус соуса. Чернослив придает блюду легкую сладость и изысканность, делая его по-настоящему праздничным. Такой бефстроганов станет отличным вариантом для сытного ужина и удивит ваших гостей нестандартным подходом к классическому рецепту.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г печени (говяжьей или куриной), 100 г чернослива, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец по вкусу. Печень промойте, очистите от пленок и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нарежьте полукольцами. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. На разогретой сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте печень и жарьте 5–7 минут до румяной корочки. Посолите, поперчите. Добавьте чернослив и сметану, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. Подавайте с картофельным пюре или рисом.

