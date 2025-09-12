Нежные налистники с яблоками по-белорусски! Вкусный завтрак за 15 минут!

Ароматные, нежные и по-осеннему уютные налистники с яблоками и корицей — это идеальный десерт для тех, кто ценит гармонию тонких блинчиков и сочной фруктовой начинки! Это блюдо наполнит ваш дом волшебным запахом яблок и корицы, словно из сказки.

Приготовьте блинное тесто: взбейте 3 яйца с 2 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Добавьте 500 мл молока, 200 г просеянной муки и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте до гладкости и дайте постоять 20 минут. Для начинки очистите и нарежьте кубиками 4 яблока. Обжарьте их на сливочном масле с 2 столовыми ложками сахара и 1 чайной ложкой корицы до мягкости. Выпекайте тонкие блинчики на разогретой сковороде с двух сторон. На каждый блинчик выложите яблочную начинку, заверните конвертиком или рулетиком. Обжарьте налистники на сливочном масле до золотистой корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой и полив сметаной. Тающие во рту блинчики с нежными яблоками и согревающим ароматом корицы никого не оставят равнодушными! Это блюдо особенно хорошо с шариком ванильного мороженого или карамельным соусом.

