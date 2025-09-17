Нежнейший медовик со сметанным кремом по-домашнему! Обалденная вкуснятина

Медовый торт со сметанным кремом — это не просто десерт, а воплощение домашнего уюта и тепла. Нежные, ароматные коржи с медовыми нотками в сочетании с легким сметанным кремом создают идеальный баланс сладости и нежности. Этот торт тает во рту, напоминая о детстве и бабушкиных угощениях. Он станет украшением любого праздника или просто приятным дополнением к семейному чаепитию. Приготовление требует времени, но результат того стоит — вы получите торт, который никого не оставит равнодушным.

Вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 300 г муки; для крема — 500 г сметаны (20–25%), 150 г сахарной пудры, ванилин. Растопите мед, масло и сахар на водяной бане, добавьте соду и помешивайте 2–3 минуты до увеличения массы. Снимите с огня, немного остудите, вбейте яйца и постепенно добавьте муку. Замесите тесто, разделите на 6–7 частей. Раскатайте каждый кусок в тонкий пласт, вырежьте круг и испеките при 180 °C 5–7 минут до золотистого цвета. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Промажьте коржи кремом и оставьте торт пропитаться на 8–12 часов в холодильнике.

