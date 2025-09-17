Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:52

Нежнейший медовик со сметанным кремом по-домашнему! Обалденная вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовый торт со сметанным кремом — это не просто десерт, а воплощение домашнего уюта и тепла. Нежные, ароматные коржи с медовыми нотками в сочетании с легким сметанным кремом создают идеальный баланс сладости и нежности. Этот торт тает во рту, напоминая о детстве и бабушкиных угощениях. Он станет украшением любого праздника или просто приятным дополнением к семейному чаепитию. Приготовление требует времени, но результат того стоит — вы получите торт, который никого не оставит равнодушным.

Вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 300 г муки; для крема — 500 г сметаны (20–25%), 150 г сахарной пудры, ванилин. Растопите мед, масло и сахар на водяной бане, добавьте соду и помешивайте 2–3 минуты до увеличения массы. Снимите с огня, немного остудите, вбейте яйца и постепенно добавьте муку. Замесите тесто, разделите на 6–7 частей. Раскатайте каждый кусок в тонкий пласт, вырежьте круг и испеките при 180 °C 5–7 минут до золотистого цвета. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином. Промажьте коржи кремом и оставьте торт пропитаться на 8–12 часов в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

торты
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.