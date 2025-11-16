Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 04:37

Нежная выпечка с корицей и сливочной глазурью: приготовил знаменитые синнабоны с заливкой дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти синнабоны — воплощение домашнего уюта и нежности. Воздушное дрожжевое тесто, ароматная корица и нежная сливочная заливка создают идеальную гармонию. Булочки получаются мягкими, сочными и тают во рту, даря настоящее наслаждение с первой крошки.

Готовлю я так: сначала ставлю опару из 300 мл теплого молока, 5 г дрожжей, 20 г сахара и 150 г муки. Когда опара поднимется, добавляю 500 г муки, 4 г соли, 2 яйца, 60 г сахара и 100 г мягкого масла. Замешиваю эластичное тесто и даю ему подойти. Раскатываю в прямоугольник, смазываю 100 г мягкого масла, посыпаю смесью из 150 г сахара и 20 г корицы. Сворачиваю рулет, нарезаю на 12 частей. Выкладываю в форму, на дно которой наливаю немного молока, и выпекаю при 180 °C 25–30 минут. Для заливки взбиваю 250 г крем-сыра с 50 г сахарной пудры и 50 мл молока. Поливаю теплые булочки — и они становятся особенно нежными.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
