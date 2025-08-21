Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Неприхотливый гигант для сада! Суперский многолетник декоративен 10 месяцев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неприхотливый гигант для эффектного ландшафта! Многолетник декоративен 10 месяцев! Вейник остроцветковый «карл фостер» (Calamagrostis × acutiflora Karl Foerster) — один из самых популярных декоративных злаков, удостоенный награды Award of Garden Merit (RHS).

Основные характеристики

  • Высота: 150–180 см (с соцветиями до 2 м)
  • Форма: стройный вертикальный куст
  • Цветение: июнь — июль (одним из первых среди злаков)
  • Соцветия: узкие розовато-золотистые метёлки длиной 20–30 см

Ключевые преимущества

  • Абсолютная зимостойкость (до −34 °C, зона 4)
  • Устойчивость к полеганию (держит форму даже при сильном ветре)
  • Долгий декоративный эффект (соцветия сохраняются до весны)
  • Отсутствие агрессивного распространения (не даёт корневищных отпрысков)

Агротехника. Освещение: солнце или лёгкая полутень. Почва: любая садовая, включая глинистую. Засухоустойчивость: высокая (но лучше цветёт при поливе). Обрезка: ранней весной (до 10–15 см от земли).

Особенность: в 2001 году признан растением года по версии Ассоциации многолетних растений (Perennial Plant Association). Сохраняет декоративность 10 месяцев в году — с момента отрастания листвы в апреле до весенней обрезки.

Важно: в отличие от многих злаков, не требует подвязки и особого ухода. Единственное требование — не высаживать в полной тени, где теряет устойчивость.

Ольга Шмырева
