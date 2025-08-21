Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Одно уникальное природное явление зафиксировали в Сибири

В Хакасии и Красноярском крае в августе зацвели весенние цветы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии и южных районах Красноярского края зафиксировали уникальное природное явление — в конце лета там повторно зацвели весенние растения, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на заповедник «Хакасский». Местные жители наблюдают цветение прострела, сирени, купальницы и багульника.

Ученые связали несезонное цветение растений с аномальными погодными условиями. Внезапное похолодание и продолжительные дожди, наблюдавшиеся в регионе, сформировали среду, характерную для весеннего периода. Сочетание низких температур и высокой влажности ввело растения в заблуждение, нарушив их естественный биологический цикл.

Как пояснили специалисты, повторное цветение может провоцироваться совокупностью причин — погодными отклонениями, механическими повреждениями побегов или возрастными изменениями. Несмотря на декоративную привлекательность, этот процесс создает значительную нагрузку на растительные организмы, снижая их устойчивость в преддверии зимнего сезона.

Ранее в Республике Бурятия в селе Зарубино Джидинского района зацвела реликтовая роща сибирского абрикоса. Роща находится на священной горе Хараты, которая является сакральным местом.

Хакасия
Сибирь
природа
растения
