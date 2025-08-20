Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:56

Весной весь сад — голубое облако! Просто сажаю эти цветы в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Незабудки — идеальный выбор для тех, кто хочет украсить сад ранней весной без особых хлопот. Эти нежные цветы с голубыми лепестками и желтой серединкой первыми распускаются в мае, создавая в саду атмосферу лесной поляны. Посаженные в августе, они прекрасно зимуют и не требуют сложного ухода.

Для посадки выберите полутенистое место с рыхлой почвой. Семена высевайте поверхностно, слегка присыпая землей, на расстоянии 15–20 см друг от друга. Регулярно поливайте до появления всходов. Незабудки будут радовать вас цветением год за годом, так как прекрасно размножаются самосевом.

Эти цветы не только красивы, но и полезны: они привлекают первых пчел и бабочек. Незабудки отлично сочетаются с тюльпанами, нарциссами и другими весенними цветами. Попробуйте — и ваш сад каждую весну будет наполнен нежным голубым цветением!

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

