Король декоративных злаков! Неприхотливый многолетник-гигант живет 20 лет! Мискантус китайский (Miscanthus sinensis) — один из самых эффектных многолетних злаков, широко используемый в современном ландшафтном дизайне.
Характеристики растения
- Высота: от 0,8 до 2,5 м (в зависимости от сорта)
- Форма: плотный куст с прямостоячими стеблями
- Цветение: август — октябрь
- Соцветия: веерообразные метёлки длиной 20–35 см
Популярные сорта
- Gracillimus — узколистный, высота 1,7 м
- Zebrinus — с жёлтыми поперечными полосами
- Strictus — с чёткими горизонтальными полосами
- Morning Light — изящный, с тонкими белыми каёмками
Преимущества
- Морозостойкость (до -28 °C, зона 5)
- Долговечность (живёт 15–20 лет)
- Осенняя окраска (жёлтые, оранжевые, бордовые тона)
- Зимний декор (сохраняет форму под снегом)
Особенности выращивания. Место: солнечное, защищённое от ветра. Почва: любая садовая, кроме заболоченной. Обрезка: ранней весной срезают под корень.
Важно: некоторые сорта могут агрессивно разрастаться в тёплом климате. В средней полосе России ведёт себя сдержанно.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!