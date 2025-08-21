Король декоративных злаков! Неприхотливый многолетник-гигант живет 20 лет! Мискантус китайский (Miscanthus sinensis) — один из самых эффектных многолетних злаков, широко используемый в современном ландшафтном дизайне.

Характеристики растения

Высота: от 0,8 до 2,5 м (в зависимости от сорта)

Форма: плотный куст с прямостоячими стеблями

Цветение: август — октябрь

Соцветия: веерообразные метёлки длиной 20–35 см

Популярные сорта

Gracillimus — узколистный, высота 1,7 м

Zebrinus — с жёлтыми поперечными полосами

Strictus — с чёткими горизонтальными полосами

Morning Light — изящный, с тонкими белыми каёмками

Преимущества

Морозостойкость (до -28 °C, зона 5)

Долговечность (живёт 15–20 лет)

Осенняя окраска (жёлтые, оранжевые, бордовые тона)

Зимний декор (сохраняет форму под снегом)

Особенности выращивания. Место: солнечное, защищённое от ветра. Почва: любая садовая, кроме заболоченной. Обрезка: ранней весной срезают под корень.

Важно: некоторые сорта могут агрессивно разрастаться в тёплом климате. В средней полосе России ведёт себя сдержанно.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!