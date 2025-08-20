Не оставляйте на зиму: эти растения — бомба замедленного действия для сада

Некоторые культуры категорически нельзя оставлять в саду на зиму — они становятся рассадником болезней и вредителей. Рассказываем, какие растения — бомба замедленного действия для сада.

Обязательно выдерните с грядок все томаты, перцы и баклажаны — их ботва привлекает фитофтору и белокрылку. Огурцы и кабачки с их плетями — идеальное зимнее убежище для паутинного клеща и слизней. Не оставляйте корни петрушки и сельдерея — они приманивают морковную муху.

Ботву картофеля нужно не просто убрать, а сжечь — она может быть заражена колорадским жуком и грибковыми инфекциями. Цветы-однолетники типа бархатцев и астр тоже подлежат удалению — в их остатках зимуют трипсы и тля. Даже безобидная на вид зелень укропа и салата становится домом для опасной мучнистой росы.

Не оставляйте все эти растения на зиму. Их остатки лучше либо заложить в компостную кучу (если нет признаков болезней), либо сжечь — это защитит ваш сад от проблем в следующем сезоне.

