Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:01

Не оставляйте на зиму: эти растения — бомба замедленного действия для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некоторые культуры категорически нельзя оставлять в саду на зиму — они становятся рассадником болезней и вредителей. Рассказываем, какие растения — бомба замедленного действия для сада.

Обязательно выдерните с грядок все томаты, перцы и баклажаны — их ботва привлекает фитофтору и белокрылку. Огурцы и кабачки с их плетями — идеальное зимнее убежище для паутинного клеща и слизней. Не оставляйте корни петрушки и сельдерея — они приманивают морковную муху.

Ботву картофеля нужно не просто убрать, а сжечь — она может быть заражена колорадским жуком и грибковыми инфекциями. Цветы-однолетники типа бархатцев и астр тоже подлежат удалению — в их остатках зимуют трипсы и тля. Даже безобидная на вид зелень укропа и салата становится домом для опасной мучнистой росы.

Не оставляйте все эти растения на зиму. Их остатки лучше либо заложить в компостную кучу (если нет признаков болезней), либо сжечь — это защитит ваш сад от проблем в следующем сезоне.

Ранее стало известно, как улучшить цветение гладиолусов.

растения
дачи
огороды
сады
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.