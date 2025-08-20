Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачки будут плодоносить до октября, если сделаете это с ними сейчас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы собирать кабачки до глубокой осени, в конце августа нужно предпринять несколько важных шагов. Рассказываем, что нужно сделать с ними уже сейчас.

Во-первых, регулярно снимайте молодые плоды (размером 15–20 см), не давая им перерастать, — это стимулирует образование новых завязей. Во-вторых, подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды), что укрепит корневую систему и продлит плодоношение.

В-третьих, удалите все старые пожелтевшие листья, чтобы растение не тратило на них силы, а также замульчируйте почву компостом слоем 5 см для сохранения влаги и тепла. При угрозе первых заморозков установите над грядкой дуги с укрывным материалом — кабачки могут выдержать похолодание до +5 °C, но при 0 °C погибают.

Поливайте растения только теплой водой (около 25 °C) строго под корень 1-2 раза в неделю, избегая попадания влаги на листья. Если последуете этим советам, кабачки будут плодоносить до середины октября.

Ранее стало известно, как заставить огурцы плодоносить до осени.

кабачки
урожай
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
