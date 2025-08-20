Кабачки будут плодоносить до октября, если сделаете это с ними сейчас

Кабачки будут плодоносить до октября, если сделаете это с ними сейчас

Чтобы собирать кабачки до глубокой осени, в конце августа нужно предпринять несколько важных шагов. Рассказываем, что нужно сделать с ними уже сейчас.

Во-первых, регулярно снимайте молодые плоды (размером 15–20 см), не давая им перерастать, — это стимулирует образование новых завязей. Во-вторых, подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды), что укрепит корневую систему и продлит плодоношение.

В-третьих, удалите все старые пожелтевшие листья, чтобы растение не тратило на них силы, а также замульчируйте почву компостом слоем 5 см для сохранения влаги и тепла. При угрозе первых заморозков установите над грядкой дуги с укрывным материалом — кабачки могут выдержать похолодание до +5 °C, но при 0 °C погибают.

Поливайте растения только теплой водой (около 25 °C) строго под корень 1-2 раза в неделю, избегая попадания влаги на листья. Если последуете этим советам, кабачки будут плодоносить до середины октября.

Ранее стало известно, как заставить огурцы плодоносить до осени.