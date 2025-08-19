Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора Bloomberg: фьючерсы на арабику увеличились за два месяца из-за непогоды

Кофе сорта арабика увеличился в цене до максимума за два месяца на фоне опасений, что холодная погода в Бразилии может обернуться сокращением поставок, передает агентство Bloomberg. Цена декабрьских фьючерсов на арабику в ходе торгов в Нью-Йорке прибавила 2,6% и составила $3,45 за фунт (около 271,98 рубля). По словам аналитика Майкла Макдугалла из McDougall Global View, трейдеры все больше обеспокоены, что урожай кофе в Бразилии в текущем году будет существенно ниже.

Беспокойство вызывает не только текущий сезон, но и то, что в 2026 году урожай может быть меньше обычного, так как заморозки уже вызывают раннее цветение, — объяснил эксперт.

