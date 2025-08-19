Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:04

Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора

Bloomberg: фьючерсы на арабику увеличились за два месяца из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе сорта арабика увеличился в цене до максимума за два месяца на фоне опасений, что холодная погода в Бразилии может обернуться сокращением поставок, передает агентство Bloomberg. Цена декабрьских фьючерсов на арабику в ходе торгов в Нью-Йорке прибавила 2,6% и составила $3,45 за фунт (около 271,98 рубля). По словам аналитика Майкла Макдугалла из McDougall Global View, трейдеры все больше обеспокоены, что урожай кофе в Бразилии в текущем году будет существенно ниже.

Беспокойство вызывает не только текущий сезон, но и то, что в 2026 году урожай может быть меньше обычного, так как заморозки уже вызывают раннее цветение, — объяснил эксперт.

Ранее биржевая цена бензина марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Топливо 18 августа подорожало на 1,28% — до 71,309 тысячи рублей за тонну.

До этого пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с 5 августа Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах, подтвержденные Всемирной организацией здоровья животных.

кофе
Бразилия
цены
непогода
урожай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Есть проблемы»: Аксенов о дефиците топлива в Крыму
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.