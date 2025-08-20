Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:55

Умерла первый концертмейстер оркестра musicAeterna

Скончалась концертмейстер оркестра musicAeterna Инна Прокопьева-Райс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скрипачка и первый концертмейстер оркестра musicAeterna Инна Прокопьева-Райс скоропостижно умерла, сообщили представители коллектива в социальной сети «ВКонтакте». В некрологе отмечается, что она выступала в составе ансамбля с самого его основания.

Авторы публикации не уточнили обстоятельства смерти музыканта. Известно, что она принимала участие в первом выступлении оркестра в 2004 году и продолжала выходить на сцену до последнего дня. Музыкальный коллектив был для нее смыслом жизни.

Тяжело и горько писать об Инне в прошедшем времени. Но не только время управляет нашими жизнями, чувствами и мыслями. Вечна музыка. Вечна память, — написали коллеги.

Оркестр musicAeterna был основан в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом в Новосибирске и до 2011 года входил в состав Новосибирского театра оперы и балета. Первоначальный камерный коллектив насчитывал 39 исполнителей. В 2005 году музыканты выступили за рубежом.

Ранее умер индийский актер Ачьют Потдар. Артист скончался за несколько дней до 91-летия, причина его смерти не раскрывается. За свою карьеру он успел сняться более чем в 125 фильмах и почти сотне телесериалов, а также участвовал в театральных постановках и рекламных проектах. Наибольшую популярность Потдару принесла роль в культовой картине «Три идиота».

