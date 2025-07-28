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28 июля 2025 в 09:01

Превращаем гладиолусы в королевский букет: вашим цветам не будет равных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В августе для роскошного цветения гладиолусов важно обеспечить правильный уход. Рассказываем, как превратить гладиолусы в королевский букет. Вашим цветам не будет равных — гарантированно!

В августе обеспечьте гладиолусам регулярный полив, особенно в засуху, — почва должна быть влажной на глубине 30 см, но избегайте переувлажнения, чтобы луковицы не загнили. Подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (например, суперфосфат и сульфат калия) для усиления цветения и подготовки луковиц к зимнему хранению.

Если гладиолусы растут на ветреном участке, подвяжите цветоносы к опорам. Следите за вредителями — при появлении трипсов опрыскайте инсектицидами. После цветения дайте луковицам время накопить питательные вещества — не срезайте листву сразу, а дождитесь ее естественного пожелтения. Эти меры обеспечат яркое и продолжительное цветение, а также здоровый посадочный материал на следующий год!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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