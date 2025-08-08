Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:30

Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник! Незабудки: весенние спутники для августовского посева. Конец лета — идеальное время для их посева в открытый грунт. Эти трогательные цветы создают в саду атмосферу лесной поляны и прекрасно сочетаются с другими весенними растениями.

Пять причин полюбить незабудки:

  • Очаровательная простота — голубые облачка цветов с жёлтым глазком
  • Раннее цветение — одними из первых украшают сад в мае
  • Самосев — ежегодно обновляются без вашего участия
  • Теневыносливость — редкое качество для красивоцветущих растений
  • Медоносность — привлекают первых пчёл и бабочек

Как правильно посеять незабудки в августе:

  1. Место: полутень с рыхлой влажной почвой
  2. Посев: поверхностный, с легким присыпанием землёй
  3. Расстояние: 15–20 см между будущими кустиками
  4. Полив: регулярный до появления всходов

Секрет: для продления цветения удаляйте отцветшие стебли.

