Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник! Незабудки: весенние спутники для августовского посева. Конец лета — идеальное время для их посева в открытый грунт. Эти трогательные цветы создают в саду атмосферу лесной поляны и прекрасно сочетаются с другими весенними растениями.
Пять причин полюбить незабудки:
- Очаровательная простота — голубые облачка цветов с жёлтым глазком
- Раннее цветение — одними из первых украшают сад в мае
- Самосев — ежегодно обновляются без вашего участия
- Теневыносливость — редкое качество для красивоцветущих растений
- Медоносность — привлекают первых пчёл и бабочек
Как правильно посеять незабудки в августе:
- Место: полутень с рыхлой влажной почвой
- Посев: поверхностный, с легким присыпанием землёй
- Расстояние: 15–20 см между будущими кустиками
- Полив: регулярный до появления всходов
Секрет: для продления цветения удаляйте отцветшие стебли.
Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето!