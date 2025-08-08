Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник

Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник

Посадила в августе, в мае цветет первым! Нежный и неприхотливый многолетник! Незабудки: весенние спутники для августовского посева. Конец лета — идеальное время для их посева в открытый грунт. Эти трогательные цветы создают в саду атмосферу лесной поляны и прекрасно сочетаются с другими весенними растениями.

Пять причин полюбить незабудки:

Очаровательная простота — голубые облачка цветов с жёлтым глазком

Раннее цветение — одними из первых украшают сад в мае

Самосев — ежегодно обновляются без вашего участия

Теневыносливость — редкое качество для красивоцветущих растений

Медоносность — привлекают первых пчёл и бабочек

Как правильно посеять незабудки в августе:

Место: полутень с рыхлой влажной почвой Посев: поверхностный, с легким присыпанием землёй Расстояние: 15–20 см между будущими кустиками Полив: регулярный до появления всходов

Секрет: для продления цветения удаляйте отцветшие стебли.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C и цветет все лето!