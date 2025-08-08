Короли сада для августовской посадки! Многолетник живет до 50 лет

Пионы — короли сада для августовской посадки! Конец августа — лучшее время для посадки пионов в средней полосе и северных регионах. Эти роскошные цветы становятся гордостью любого сада и при правильной посадке могут расти на одном месте десятилетиями.
Шесть причин посадить пионы:
- Роскошные цветы — диаметр до 20 см у махровых сортов
- Фантастическое разнообразие — более 10 000 сортов с разными формами и оттенками
- Долгожительство — при правильной посадке живут 30–50 лет
- Морозостойкость — выдерживают до −40 °C
- Лечебный аромат — используются в ароматерапии
- Отличная срезка — стоят в воде до 10 дней
Секреты августовской посадки
- Место: максимально солнечное, защищённое от ветра
- Почва: глубоко обработанная, с добавлением перегноя
- Глубина: строго 3–5 см от почек до поверхности
- Дренаж: обязателен (пионы не терпят застоя воды)
Важно! Первые два года удаляйте бутоны — это позволит растению набрать силу.
