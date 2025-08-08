Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Короли сада для августовской посадки! Многолетник живет до 50 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пионы — короли сада для августовской посадки! Конец августа — лучшее время для посадки пионов в средней полосе и северных регионах. Эти роскошные цветы становятся гордостью любого сада и при правильной посадке могут расти на одном месте десятилетиями.

Шесть причин посадить пионы:

  • Роскошные цветы — диаметр до 20 см у махровых сортов
  • Фантастическое разнообразие — более 10 000 сортов с разными формами и оттенками
  • Долгожительство — при правильной посадке живут 30–50 лет
  • Морозостойкость — выдерживают до −40 °C
  • Лечебный аромат — используются в ароматерапии
  • Отличная срезка — стоят в воде до 10 дней

Секреты августовской посадки

  • Место: максимально солнечное, защищённое от ветра
  • Почва: глубоко обработанная, с добавлением перегноя
  • Глубина: строго 3–5 см от почек до поверхности
  • Дренаж: обязателен (пионы не терпят застоя воды)

Важно! Первые два года удаляйте бутоны — это позволит растению набрать силу.

Ранее мы рассказывали про неприхотливый и яркий многолетник. Посейте в августе, он приживется и будет расти!

сады
огороды
пионы
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
