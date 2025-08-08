Короли сада для августовской посадки! Многолетник живет до 50 лет

Пионы — короли сада для августовской посадки! Конец августа — лучшее время для посадки пионов в средней полосе и северных регионах. Эти роскошные цветы становятся гордостью любого сада и при правильной посадке могут расти на одном месте десятилетиями.

Шесть причин посадить пионы:

Роскошные цветы — диаметр до 20 см у махровых сортов

Фантастическое разнообразие — более 10 000 сортов с разными формами и оттенками

Долгожительство — при правильной посадке живут 30–50 лет

Морозостойкость — выдерживают до −40 °C

Лечебный аромат — используются в ароматерапии

Отличная срезка — стоят в воде до 10 дней

Секреты августовской посадки

Место: максимально солнечное, защищённое от ветра

Почва: глубоко обработанная, с добавлением перегноя

Глубина: строго 3–5 см от почек до поверхности

Дренаж: обязателен (пионы не терпят застоя воды)

Важно! Первые два года удаляйте бутоны — это позволит растению набрать силу.

